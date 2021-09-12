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نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التقى في كابل عبد الله عبد الله وحامد كرزاي

Lebanon 24
12-09-2021 | 11:30
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