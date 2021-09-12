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وزير إعلام اليمن: إغلاق مطار صنعاء نتيجة لاستخدامه كممر لتهريب الأسلحة من إيران وحزب الله (العربية)

Lebanon 24
12-09-2021 | 13:20
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