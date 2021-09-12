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وزير الداخليّة بسام مولوي: تداعيات رفع الدعم واسبابه تتعلق بالوضع المالي للدولة ونحن في الداخلية نتحمل تداعياته واعتبر انه لا يجب قطع الطرقات انما مع الحفاظ وضمان حقّ التظاهر والاعتصام(LBCI)

Lebanon 24
12-09-2021 | 14:40
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