طلال ارسلان : سنمنح الثقة للحكومة بعيداً عن المزايدات ونتمنى نجاح الحكومة لانقاذ البلد مما هو فيه ولبنان لم يعد يتحمل مراهنات جديدة (الجديد)

Lebanon 24