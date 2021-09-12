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وزير التربية عبّاس الحلبي: فليعطوني فرصة لاطلع تماما وانا مستعد لأسعى لتأمين مستلزمات اطلاق العام الجديد في التعليم الحضوري وانا ادرك مشاكل هذا الامر وهي مشاكل مادية حصرا والبحث في كيفية تأمين مستلزمات هذا العمل (LBCI)

Lebanon 24
12-09-2021 | 15:23
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وزير التربية عباس الحلبي خلال التسليم والتسلم: لا أملك عصا سحريّة ولن أطلق الوعود البراقة بل سأتعاون مع الجميع لتذليل الصعوبات ولتحسين القطاع التربوي وتكمن أولى الصعوبات في تأمين العودة الآمنة الى العام الدراسي وما فيها من تأمين المستلزمات
lebanon 24
14/09/2021 14:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التربية عباس الحلبي للـOTV: سنعمل على تأمين كل العناصر التي تؤدي إلى إنجاح العام الدراسي حضوريا
lebanon 24
14/09/2021 14:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة مستخدمي مؤسسة مياه الشمال: لتأمين مستلزمات العمل
lebanon 24
14/09/2021 14:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله وزير التربية عن العام الدراسي الجديد
lebanon 24
14/09/2021 14:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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