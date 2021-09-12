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الجيش اللبناني ينفذ عملية مسح ميدانية عند الحدود الجنوبية مقابل مستعمرة "المطلة" بعد ادعاء العدو بحدوث عملية تسلل

Lebanon 24
12-09-2021 | 15:45
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