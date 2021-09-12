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أخبار عاجلة
وزير الزراعة عباس الحاج حسن : التعقيدات كانت محض داخلية ولكن مع تمنيات خارجية لتسهيل تشكيل الحكومة (الجديد)
Lebanon 24
12-09-2021
|
15:54
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