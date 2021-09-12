أخبار عاجلة

الجيش اللبناني يعثر على رجل من الجنسية السورية كان يحاول التسلل إلى فلسطين (الجديد)

Lebanon 24
12-09-2021 | 16:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجيش يلقي القبض على مشتبه به كان يحاول إعادة إشعال الحريق في مرج بسري (الجديد)
lebanon 24
14/09/2021 14:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة الهدوء عند الحدود اللبنانية لكن الحرائق لا تزال مستمرة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي لـ 92 قذيفة خلال اليوم (الجديد)
lebanon 24
14/09/2021 14:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد اشتعال جبل الحصين في بلدة أكروم على الحدود السورية اللبنانية (الجديد)
lebanon 24
14/09/2021 14:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجديد": وصول آليات وعناصر الجيش اللبناني إلى محيط منزل الوزير محمد فهمي والقوى الامنية لا تزال تطلق قنابل مسيلة للدموع
lebanon 24
14/09/2021 14:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:55 | 2021-09-14
06:48 | 2021-09-14
06:48 | 2021-09-14
06:39 | 2021-09-14
06:36 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website