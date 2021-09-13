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الرئيس عون التقى قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول وتداول معه في التمديد لـ "اليونيفيل" سنة اضافية مع قرار من مجلس الأمن بمساعدة الجيش اللبناني

Lebanon 24
13-09-2021 | 02:58
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