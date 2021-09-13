الرئيس عون التقى قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول وتداول معه في التمديد لـ "اليونيفيل" سنة اضافية مع قرار من مجلس الأمن بمساعدة الجيش اللبناني

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