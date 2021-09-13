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قرداحي: قال الرئيس عون إنّ الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات وكلما أظهرنا جدية وقفت الدول إلى جانبنا

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:32
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عون: الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة الى جانبنا
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14/09/2021 13:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/09/2021 13:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/09/2021 13:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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