أخبار عاجلة

نصرالله: ندعو إلى إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها ونصر على إجرائها

Lebanon 24
13-09-2021 | 13:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نصرالله: لا يتوقع أحد حلولاً جذرية من هذه الحكومة لكنها يجب أن تخفف من وطأة الإنهيار وتساهم في حل الأزمات التي لا تحتمل انتظار الإنتخابات النيابية
lebanon 24
14/09/2021 14:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: ندعو لمنح الحكومة الثقة في اسرع وقت لان الوقت أصبح ضيقاً وعليها القيام بمجموعة من الخطوات الاصلاحية
lebanon 24
14/09/2021 14:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك لسفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في ليبيا: ندعو إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر
lebanon 24
14/09/2021 14:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: حريصون على تنفيذ الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
14/09/2021 14:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:48 | 2021-09-14
06:48 | 2021-09-14
06:39 | 2021-09-14
06:36 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website