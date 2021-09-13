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نصرالله: كنا نستطيع أن نأتي بقافلة بواخر متزامنة مع تغطية إعلامية لكننا لم نفعل ذلك لأننا لم نرد استفزاز أحد ولهذا أنجزنا الأمر بحد أدنى من الاعلام

Lebanon 24
13-09-2021 | 14:15
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رحّب بتشكيل الحكومة... نصرالله يكشف آلية توزيع محروقات البواخر الإيرانية
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14/09/2021 14:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/09/2021 14:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/09/2021 14:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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