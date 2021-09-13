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برنامج الاغذية العالمي يُعلق المساعدة الغذائية لأكثر من 100 الف شخص بسبب نقص في التمويل

Lebanon 24
13-09-2021 | 16:32
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