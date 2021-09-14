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وزني خلال التسلم والتسليم: من القرارات التي قمنا بها في موازنة 2021 هو رفع 50% على الرواتب والاجور كمساعدات اجتماعية وزيادة بدل النقل من 24 الف ليرة الى 64 الف ليرة

Lebanon 24
14-09-2021 | 03:12
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