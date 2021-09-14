أخبار عاجلة

الخارجية الإسرائيلية: شركة مصر للطيران بدأت تسيير رحلات جوية بين تل أبيب والقاهرة بمعدل 4 رحلات أسبوعية

Lebanon 24
14-09-2021 | 05:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
متحدث باسم خارجية إسرائيل: "مصر للطيران" تسيّر رحلات بين تل أبيب والقاهرة
lebanon 24
15/09/2021 13:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
‏رئيس الجزائر يأمر بإعادة تسيير بعض الرحلات الجوية وتخفيف إجراءات مواجهة كورونا
lebanon 24
15/09/2021 13:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
طالبان: مستعدون لاستئناف الرحلات الجوية مع روسيا
lebanon 24
15/09/2021 13:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية الباكستانية تطلق رحلات تجارية إلى كابل اعتبارا من الاثنين (الحرة)
lebanon 24
15/09/2021 13:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:53 | 2021-09-15
06:52 | 2021-09-15
06:51 | 2021-09-15
06:11 | 2021-09-15
06:04 | 2021-09-15
06:01 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website