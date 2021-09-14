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الرئيس عون إتصل بالشيخ سامي ابي المنى مهنئا إياه بتوليه منصب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز وتمنى له التوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة

Lebanon 24
14-09-2021 | 09:36
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