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إطلاق اعيرة نارية في الهواء من قبل أهالي بلدة الشواغير ابتهاجاً بدخول المازوت الإيراني

Lebanon 24
16-09-2021 | 01:59
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