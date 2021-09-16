الوكالة الوطنية: عدد من أهالي شهداء المرفأ يعتصمون أمام قصر العدل في بيروت رفضا للتدخلات السياسية في القضاء واستنكارا لعدم محاسبة المتهمين في انفجار المرفأ (الوكالة الوطنية)

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