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ألمانيا تعتقل عدة أشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس يهودي في منطقة "هاغن" (العربية)

Lebanon 24
16-09-2021 | 04:36
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