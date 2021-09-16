أخبار عاجلة

صدور مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فينيانوس بعد تغيّبه عن حضور جلسة اليوم أمام المحقق العدلي طارق البيطار (الجديد)

Lebanon 24
16-09-2021 | 04:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نقيب محامي الشمال محمدالمراد للـmtv: في حال لم يُتّخذ القرار بشأن إعطاء الإذن بملاحقة الوزير السابق يوسف فنيانوس من قبل نقابة المحامين خلال شهر من تاريخ طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يُعطى الإذن تلقائياً بالملاحقة.
lebanon 24
17/09/2021 01:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المحامي انطوان قليموس لـ"الجديد": جلسة استجواب عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحاده استمرت لـ٦ ساعات إتخذ بعدها المحقق العدلي قراراً بإصدار مذكرة توقيف وجاهية وسيتقدم بطلب إخلاء سبيل في أول فرصة بانتظار استكمال عدد من الإستجوابات في الايام المق
lebanon 24
17/09/2021 01:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان فرنجية: مع صدور خبر مذكرة التوقيف بحق الوزير يوسف فنيانوس نؤكد وقوفنا الى جانبه مدافعا عن نفسه وبحق ضمن القوانين المرعية الإجراء
lebanon 24
17/09/2021 01:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الجديد : المحقق العدلي طارق بيطار اعتبر انه لا قيمة قانونية لرد امانة مجلس الوزراء بشأن عدم صلاحيته لاستجواب رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب واصدر بالتالي مذكرة جلب بحقه وحدد 20 ايلول موعداً للاستماع اليه
lebanon 24
17/09/2021 01:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:10 | 2021-09-16
17:59 | 2021-09-16
17:58 | 2021-09-16
17:57 | 2021-09-16
17:51 | 2021-09-16
17:34 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website