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أهالي ضحايا انفجار المرفأ : لاحظنا أخيراً مماطلة النيابة العامة التمييزية وتسويفها وتأخيرها ولامبالاتها بمسألة الدفوع الشكلية للتأخير قدر المستطاع بحضور المتهمين لاختلاق ذرائع وحجج

Lebanon 24
16-09-2021 | 05:01
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