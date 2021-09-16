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سليمان فرنجية: مع صدور خبر مذكرة التوقيف بحق الوزير يوسف فنيانوس نؤكد وقوفنا الى جانبه مدافعا عن نفسه وبحق ضمن القوانين المرعية الإجراء

Lebanon 24
16-09-2021 | 05:31
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