مدير عام منظمة الصحة العالمية بعد لقائه الرئيس عون: سنعمل مع الحكومة الجديدة للمساعدة في تقديم حلول سريعة وحلول طويلة الأمد وعلى تقديم الدعم بأي طريقة ممكنة

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