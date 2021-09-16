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مصدر في كهرباء لبنان: وصول الشحنة الأولى من الغاز أويل المستبدل عن النفط العراقي وسيتم إفراغها اليوم بعد أن تأكدنا من مطابقتها للمواصفات (النهار)

Lebanon 24
16-09-2021 | 06:28
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