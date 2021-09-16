أخبار عاجلة

مجلس التعاون الخليجي: قطعنا شوطا كبيرا في مشروع الربط الكهربائي مع العراق

Lebanon 24
16-09-2021 | 09:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية العراقي: أكدنا ضرورة بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي
lebanon 24
17/09/2021 01:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الرياض غدا الخميس
lebanon 24
17/09/2021 01:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس التعاون الخليجيي يطالب إيران بوقف دعم الإرهاب في اليمن وسوريا والعراق ولبنان
lebanon 24
17/09/2021 01:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: وضع لبنان وسوريا والعراق واليمن يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة
lebanon 24
17/09/2021 01:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:10 | 2021-09-16
17:59 | 2021-09-16
17:58 | 2021-09-16
17:57 | 2021-09-16
17:51 | 2021-09-16
17:34 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website