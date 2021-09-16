أخبار عاجلة

لبنان ٢٤: مسلحون يطلقون النار من اسلحة حربية وقذيفة "ار بي جي" على الجيش في بريتال والجيش يرد على المسلحين

Lebanon 24
16-09-2021 | 09:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اشتباكات عنيفة بالاسلحة الرشاشة في هذه المنطقة.. والجيش يتدخل
lebanon 24
17/09/2021 01:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مسلحون من طالبان يطلقون النار لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان
lebanon 24
17/09/2021 01:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": معلومات عن إشكال بين أهالي عكار العتيقة وفنيدق وإطلاق نار بين الطرفين والجيش يعمل على ضبط الوضع
lebanon 24
17/09/2021 01:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: الأمن العام والجيش يضبطان ملايين الليترات من المازوت المخزنة في النبي شيت وجرى توزيعها على الأفران والمشافي بحسب السعر الرسمي
lebanon 24
17/09/2021 01:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:28 | 2021-09-16
18:10 | 2021-09-16
17:59 | 2021-09-16
17:58 | 2021-09-16
17:57 | 2021-09-16
17:51 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website