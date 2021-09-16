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الرئيس ميقاتي شكر أعضاء اللجنة الوزارية والوزراء الذين شاركوا على التعاون الذي أبدوه متمنياً أن تسود هذه الروح دائماً من أجل مصلحة لبنان

Lebanon 24
16-09-2021 | 09:47
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ركّز في مستهل مجلس الوزراء على جوّ التعاون الذي ساد بين أعضاء اللجنة الوزارية التي تولت صوغ مسودة البيان الوزاري مذكّراً بالحاجة الدائمة الى التضامن لتحقيق الانتاجية المطلوبة للحكومة
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