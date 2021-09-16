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وزير الاعلام جورج قرداحي بعد جلسة مجلس الوزراء: اقرار البيان الوزاري بالاجماع مع بعض التعديلات الطفيفة

Lebanon 24
16-09-2021 | 11:27
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