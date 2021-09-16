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نيويورك تايمز عن مسؤول فرنسي: تم رفض محاولات لحكومة فرنسا للتحدث مع بلينكن وسوليفان بشان الصفقة

Lebanon 24
16-09-2021 | 15:20
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