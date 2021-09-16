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رئيس وزراء الصومال يرفض قرار رئيس البلاد تعليق سلطاته معتبرا أنه غير قانوني

Lebanon 24
16-09-2021 | 16:25
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