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بعثة بكين في جنيف تتهم واشنطن بـ"ممارسة ألاعيب سياسية رخيصة" بعد دعمها معرضًا لأقلية الأويجور أمام مبنى الأمم المتحدة

Lebanon 24
16-09-2021 | 16:56
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