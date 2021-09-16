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متحدثة باسم الخارجية الأميركية: استقدام الوقود من بلد خاضع لعقوبات واسعة النطاق مثل إيران ليس حلاً مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان

Lebanon 24
16-09-2021 | 18:10
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