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الرئيس الصيني: سيتم اعتبار إيران عضواً كاملاً في منظمة شنغهاي في اجتماع اليوم

Lebanon 24
17-09-2021 | 05:28
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