أخبار عاجلة

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يعلن عن دعمه لرئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو، قبل 4 أيام من الانتخابات في كندا

Lebanon 24
17-09-2021 | 05:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل النائبة السابقة لرئيس مجلس الوزراء السيدة زينة عكر
lebanon 24
17/09/2021 14:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني يتصل بالرئيس الأميركي لمناقشة الوضع في أفغانستان
lebanon 24
17/09/2021 14:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام بعد مقتل العشرات جراء حرائق الغابات
lebanon 24
17/09/2021 14:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نحاس للـmtv: المشكلة في السابق كانت في أهداف الحكومة التي ستشكّل لأنّ أسماء الوزراء تعكس الأهداف ولا يمكن السكوت عن وجع الناس ونتأمّل أن تكون أهداف الرئيس عون مماثلة للرئيس نجيب ميقاتي
lebanon 24
17/09/2021 14:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:01 | 2021-09-17
07:00 | 2021-09-17
06:56 | 2021-09-17
06:34 | 2021-09-17
06:03 | 2021-09-17
06:02 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website