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بوتين: يمكن العمل مع الغرب بغية الغاء التجميد تدريجيا لأصول أفغانستان واستئناف المساعدات الدولية

Lebanon 24
17-09-2021 | 06:34
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