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مخزون الباخرة العراقية سيوزع مناصفة بين معملي دير عمار والزهراني على أن يشغلهما أسبوعاً كاملاً في حال شغلا بأقصى قدرتهما وأسبوعين في حال شغلا بنصف القدرة الإنتاجية (الجديد)

Lebanon 24
17-09-2021 | 07:56
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