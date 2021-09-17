مخزون الباخرة العراقية سيوزع مناصفة بين معملي دير عمار والزهراني على أن يشغلهما أسبوعاً كاملاً في حال شغلا بأقصى قدرتهما وأسبوعين في حال شغلا بنصف القدرة الإنتاجية (الجديد)

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