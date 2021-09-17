أخبار عاجلة

بايدن: واشنطن ستعود لقيادة العالم في معالجة أزمة المناخ

Lebanon 24
17-09-2021 | 08:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"العلامات لا لبس فيها والتكلفة ترتفع".. بايدن: لا يمكننا الانتظار لمعالجة أزمة المناخ
lebanon 24
18/09/2021 01:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوأ أزمة لاجئين في العالم.. بلدان تطالب بعودتهم والأمم المتحدة تحذر!
lebanon 24
18/09/2021 01:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يقف العالم العربي على حافة أزمة غذاء طاحنة؟
lebanon 24
18/09/2021 01:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"وصلنا للرمز الأحمر".. بايدن يدق ناقوس الخطر المناخي
lebanon 24
18/09/2021 01:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:53 | 2021-09-17
17:35 | 2021-09-17
17:20 | 2021-09-17
17:14 | 2021-09-17
16:44 | 2021-09-17
16:36 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website