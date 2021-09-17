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قطع طريق عام بعلبك عند مفرق بريتال بالاتجاهين احتجاجا على استمرار قطع الكهرباء

Lebanon 24
17-09-2021 | 09:14
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