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إستقالة وزيرة الدفاع الهولندية على خلفية فوضى عمليات الإجلاء من أفغانستان

Lebanon 24
17-09-2021 | 09:35
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