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ميقاتي: الملفات الداهمة امام حكومتنا هي تحسين وضع الطاقة والكهرباء ومعالجة ازمة المحروقات وتأمين الدواء

Lebanon 24
17-09-2021 | 11:25
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