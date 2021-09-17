ميقاتي عن إدخال "حزب الله" النفط الايراني إلى لبنان: أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات علينا لأنّ العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية

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