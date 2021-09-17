أخبار عاجلة

ميقاتي عن إدخال "حزب الله" النفط الايراني إلى لبنان: أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات علينا لأنّ العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية

Lebanon 24
17-09-2021 | 11:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نصرالله: اقترح على الحكومة اللبنانية الآتية أنه لدينا شركات لديها الجرأة لتحفر وتستخرج النفط والغاز
lebanon 24
18/09/2021 01:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: اقترح على الحكومة اللبنانية لديها الجرأة ولا تخاف من العقوبات الأميركية ولتتجرأ "إسرائيل" على استهدافها
lebanon 24
18/09/2021 01:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي للحكومة اللبنانية: الشعب اللبناني بحاجة إليكم ونصلّي ان يأخذ الله بيدكم لأنّ العالم بأكمله ينظر إليكم
lebanon 24
18/09/2021 01:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: سنبيع المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية ولن أحدد اليوم اي سعر للمشتقات بل سننتظر حتى صدور جدول أسعار وزارة الطاقة خلال اليومين المقبلين
lebanon 24
18/09/2021 01:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:53 | 2021-09-17
17:35 | 2021-09-17
17:20 | 2021-09-17
17:14 | 2021-09-17
16:44 | 2021-09-17
16:36 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website