أخبار عاجلة

البنتاغون يوافق على إرسال 100 عنصر من الحرس الوطني لتأمين تظاهرات الكابيتول غدا في واشنطن

Lebanon 24
17-09-2021 | 11:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البنتاغون يستعد لتحريك ألفي عنصر من الحرس الوطني إلى واشنطن
lebanon 24
18/09/2021 01:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: نعلم أن لإعصار "إيدا" القدرة على إحداث خسائر هائلة وأكثر من 5 آلاف من الحرس الوطني تم تكليفهم بالمساعدة في لويزيانا
lebanon 24
18/09/2021 01:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: أوستن شدد لبينيت على التزام واشنطن باستقرار الشرق الأوسط من خلال العلاقات العسكرية
lebanon 24
18/09/2021 01:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
‏البنتاغون: واشنطن تدعم جهود تل أبيب لتحديث منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
lebanon 24
18/09/2021 01:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:53 | 2021-09-17
17:35 | 2021-09-17
17:20 | 2021-09-17
17:14 | 2021-09-17
16:44 | 2021-09-17
16:36 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website