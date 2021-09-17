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مسؤول عسكري أميركي لـ"الجزيرة": سنحافظ على وجود 2500 جندي في العراق خلال شهر أيلول الحالي

Lebanon 24
17-09-2021 | 13:08
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