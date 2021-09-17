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سبوتنيك نقلا عن رئيس طاجيكستان: المفاوضات بين قادة بنجشير و"طالبان" تعقد قريبا بوساطة طاجيكستان وباكستان

Lebanon 24
17-09-2021 | 13:49
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