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أرسلان لـ"المنار": الحكومة في لبنان بادرة إيجابية للبلد والنفط الإيراني هو انعكاس لتغيرات كبيرة في المنطقة وإيران شريكة أساسية فيها

Lebanon 24
17-09-2021 | 14:40
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