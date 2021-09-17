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جنرال أميركي كبير: مقتل زهاء عشرة مدنيين بينهم نحو سبعة أطفال في غارة أميركية في أفغانستان الشهر الماضي

Lebanon 24
17-09-2021 | 15:20
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