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مجلس الأمن القومي الأميركي: نحن على اتصال مع شركائنا الفرنسيين بشأن قرار استدعاء السفير إلى باريس للتشاور

Lebanon 24
17-09-2021 | 19:33
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