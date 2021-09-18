اللواء ابراهيم لإذاعة "لبنان الحر": دخلت على الوساطة بين عون وميقاتي ووصلت الى مكان كانت الحكومة جاهزة ولم اطلب يوماً رصيداً فأنا مطمئن للحكومة فهي مفتاح لأفق أوسع

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