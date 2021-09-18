اللواء ابراهيم: الحكومة صامدة وما من حاجة للتشاؤم لأنها ستطلق العمل الأسبوع المقبل عبر التواصل مع صندوق النقد وهي ستتصرف على أنها باقية لأمد طويل وليس لـ8 أشهر

Lebanon 24