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اللواء ابراهيم: باسيل لم يحصل على الثلث المعطل وعون لم يحصل على الثلث المعطل انما حصل على تكريس صلاحية دور رئاسة الجمهورية في تشكيل الحكومة

Lebanon 24
18-09-2021 | 02:25
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"الحكومة صامدة"....اللواء ابراهيم: باسيل لم يحصل على الثلث المعطل
lebanon 24
18/09/2021 17:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: انا لا استطيع ان اقدم تشكيلة للحكومة ورئيس الجمهورية لا يريد اعطاء الثقة بل يريد الثلث المعطل، وكلكم تعرفون ان هذه ليست طريقة لتشكيل الحكومة
lebanon 24
18/09/2021 17:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لرئاسة الجمهورية عن الثلث المعطل: هذا ما لا يريده عون
lebanon 24
18/09/2021 17:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: ربط تشكيل الحكومة بالثلث المعطل هل هو سياسة؟ وهل جهنم بحاجة إلى مأموري أحراش؟ فكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمي!
lebanon 24
18/09/2021 17:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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